НБУ сделал важное заявление об уровне официального курса гривны к доллару

Национальный банк имеет возможности для сохранения фиксированного официального курса гривны к доллару на уровне 36,6 гривен. Ситуация значительно улучшилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Сергея Николайчука на брифинге, который транслировался на Youtube .

"Пока мы точно не видим оснований для пересмотра официального курса", - сказал он.

Николайчук заявил, что сейчас ситуация в экономике и в финансах в Украине "значительно намного устойчивее, по сравнению с той, которая была в июне, июле и которая заставила нас пойти на коррекцию фиксированного официального обменного курса".

По его словам, объем международных резервов "является достаточным для фиксации курса на текущем уровне", учитывая перспективы получения официального финансирования от партнеров, постепенное налаживание логистики и соответствующий рост экспортной выручки.

Заместитель главы НБУ сообщил, что до конца года ожидается поступление анонсированного ранее официального финансирования на общую сумму около 12 млрд долларов, в том числе 8 млрд евро в рамках программы макрофинансовой помощи от ЕС.

"Благодаря дальнейшей международной поддержке НБУ будет иметь возможность удерживать золотовалютные резервы на достаточном уровне и в последующие годы, - добавил Николайчук.