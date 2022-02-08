Украина получила от ЕС и США поддержку синхронизации с ENTSO-E, - Минэнерго

Совместный энергетический совет США-ЕС поддержал процесс синхронизации электрических сетей Украины с сетью континентальной Европы. Украина присоединится к энергосистеме ENTSO-E.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию министра энергетики Германа Галущенко в Facebook.
"У нас есть общая поддержка нашей будущей синхронизации с ENTSO-E со стороны США и ЕС", - написал он.
По его словам, во время совместного Энергетического совета США-ЕС 7 февраля обсуждалась неотложность решения ситуации с газоснабжением в Европу и обеспечения поставок газа в Украину.
"ЕС и США в очередной раз подчеркнули невозможность использования энергоресурсов как оружия или рычага политического шантажа", - добавил он.
По его словам, Энергетический совет подтвердил, что Украина продолжает оставаться ключевым партнером ЕС и США.
"Украина была и остается стратегическим транзитером газа для ЕС. В то же время, для укрепления энергетической безопасности Украины, Совет поддерживает исследование новых маршрутов транзита газа из ЕС в Украину, в частности, и реверсными потоками. США и ЕС также будут сотрудничать для диверсификации маршрутов поставки сжиженного газа на случай перебоев с поставками трубопроводами", - сообщил Галущенко.
Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что синхронизация с европейской энергосистемой ENTSO-E планируется в 2023 году.
По его словам, этой зимой энергосистема Украины должна пройти первый тестовый период работы в изолированном режиме.
Галущенко сообщил, что до конца 2022 года энергосистема войдет в параллельную работу с европейской энергосистемой, "а в 2023-м на полноценную работу синхронно с европейской".