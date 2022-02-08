Украина получила от ЕС и США поддержку синхронизации с ENTSO-E, - Минэнерго

"У нас есть общая поддержка нашей будущей синхронизации с ENTSO-E со стороны США и ЕС", - написал он.

По его словам, во время совместного Энергетического совета США-ЕС 7 февраля обсуждалась неотложность решения ситуации с газоснабжением в Европу и обеспечения поставок газа в Украину.

"ЕС и США в очередной раз подчеркнули невозможность использования энергоресурсов как оружия или рычага политического шантажа", - добавил он.

По его словам, Энергетический совет подтвердил, что Украина продолжает оставаться ключевым партнером ЕС и США.

"Украина была и остается стратегическим транзитером газа для ЕС. В то же время, для укрепления энергетической безопасности Украины, Совет поддерживает исследование новых маршрутов транзита газа из ЕС в Украину, в частности, и реверсными потоками. США и ЕС также будут сотрудничать для диверсификации маршрутов поставки сжиженного газа на случай перебоев с поставками трубопроводами", - сообщил Галущенко.