Україна отримала від ЄС та США підтримку синхронізації з ENTSO-E, - Міненерго

Спільна Енергетична рада США-ЄС підтримала процес синхронізації електричних мереж України з мережею континентальної Європи. Україна приєднається до енергосистеми ENTSO-E.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію міністра енергетики Германа Галущенка у Facebook.
"Ми маємо спільну підтримку нашої майбутньої синхронізації з ENTSO-E з боку США та ЄС", - написав він.
За його словам, під час спільної Енергетичної ради США-ЄС 7 лютого обговорювалась невідкладність вирішення ситуації з газопостачанням у Європу та забезпечення постачання газу в Україну.
"ЄС і США вкотре наголосили на неможливості використання енергоресурсів як зброї або важеля політичного шантажу", - додав він.
За його словами, Енергетична рада підтвердила, що Україна продовжує залишатися ключовим партнером ЄС та Сполучених Штатів, і висловила підтримку сильної та стійкої України.
"Україна була і залишається стратегічним транзитером газу для ЄС. Водночас, для зміцнення енергетичної безпеки України, Рада підтримує дослідження нових маршрутів транзиту газу з ЄС до України, зокрема, й реверсними потоками. США і ЄС також співпрацюватимуть для диверсифікації маршрутів постачання скрапленого газу, на випадок перебоїв із постачанням трубопроводами", - повідомив Галущенко.
Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що синхронізація з європейською енергосистемою ENTSO-E планується в 2023 році.
За його словами, цієї зими енергосистема України повинна пройти перший тестовий період роботи в ізольованому режимі.
Галущенко повідомив, що до кінця 2022 року енергосистема увійде в паралельну роботу з європейською енергосистемою, "а в 2023-му на повноцінну роботу синхронно з європейською".