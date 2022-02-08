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Україна отримала від ЄС та США підтримку синхронізації з ENTSO-E, - Міненерго

Автор: Олександр Білоус

Спільна Енергетична рада США-ЄС підтримала процес синхронізації електричних мереж України з мережею континентальної Європи. Україна приєднається до енергосистеми ENTSO-E.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію міністра енергетики Германа Галущенка у Facebook.

"Ми маємо спільну підтримку нашої майбутньої синхронізації з ENTSO-E з боку США та ЄС", - написав він.

За його словам, під час спільної Енергетичної ради США-ЄС 7 лютого обговорювалась невідкладність вирішення ситуації з газопостачанням у Європу та забезпечення постачання газу в Україну.

"ЄС і США вкотре наголосили на неможливості використання енергоресурсів як зброї або важеля політичного шантажу", - додав він.

За його словами, Енергетична рада підтвердила, що Україна продовжує залишатися ключовим партнером ЄС та Сполучених Штатів, і висловила підтримку сильної та стійкої України.

"Україна була і залишається стратегічним транзитером газу для ЄС. Водночас, для зміцнення енергетичної безпеки України, Рада підтримує дослідження нових маршрутів транзиту газу з ЄС до України, зокрема, й реверсними потоками. США і ЄС також співпрацюватимуть для диверсифікації маршрутів постачання скрапленого газу, на випадок перебоїв із постачанням трубопроводами", - повідомив Галущенко.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що синхронізація з європейською енергосистемою ENTSO-E планується в 2023 році.

За його словами, цієї зими енергосистема України повинна пройти перший тестовий період роботи в ізольованому режимі.

Галущенко повідомив, що до кінця 2022 року енергосистема увійде в паралельну роботу з європейською енергосистемою, "а в 2023-му на повноцінну роботу синхронно з європейською".

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