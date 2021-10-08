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Украина отсоединится от энергосистемы России и присоединится к европейской: названы сроки

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Украина, Пятница 08 октября 2021 10:57
Украина отсоединится от энергосистемы России и присоединится к европейской: названы сроки Фото: министр энергетики Герман Галущенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина присоединится к европейской энергетической системе. Синхронизация с энергосистемой ENTSO-E планируется в 2023 году

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Германа Галущенко во время выступления в Раде, которое транслировалось на Youtube.

"Мы готовимся к синхронизации нашей энергосистемы с европейской энергосистемой ENTSO-E. Сейчас это один из самых главных проектов для нашей энергетики", - сказал министр.

По его словам, этой зимой энергосистема Украины должна пройти первый тестовый период работы в изолированном режиме.

Галущенко сообщил, что до конца 2022 года энергосистема войдет в параллельную работу с европейской энергосистемой, "а в 2023-м на полноценную работу синхронно с европейской".

"Рассчитываться с Россией я буду отсоединением от энергосистемы России", - сказал Галущенко в ответ на вопрос одного из депутатов.

Напомним, в 2021 году Украина приблизилась к интеграции электросетей со странами ЕС. НКРЕКП приняла предварительное решение о сертификации НЭК "Укрэнерго" как оператора системы передачи (ОСП) европейского образца по модели ISO (Independent System Operator).

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