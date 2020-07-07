Украина получила от ЕС прямой транш помощи на реформы в условиях кризиса

Европейский союз осуществил прямую выплату в размере более 11,5 млн евро в государственный бюджет Украины. Эти средства направлены на поддержку дальнейшего развития системы государственного управления в Украине, в частности для повышения ее эффективности и устойчивости в условиях кризиса, вызванного COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба представительства ЕС в Украине.

Как отметили в пресс-службе, в целом ЕС выделил 90 млн евро в рамках программы бюджетной поддержки на реформирование государственного управления на период 2016-2021 годов. Эта выплата является очередным после уже предоставленных трех траншей на общую сумму 37,6 млн евро. Последний транш на сумму 26 млн евро запланировано на 2021 год.

Для получения средств бюджетной поддержки ЕС Украина должна была достичь прогресса в реформировании государственного управления, в частности улучшить взаимодействие между государственными реестрами и предоставления государственных услуг с последующим внедрением и использованием цифровых технологий (например, системы e-Health, реестр актов гражданского состояния и т.п.).

Кроме того, Украина должна была продолжать обновление кадров и управление человеческими ресурсами в государственных органах (в частности, внедрение информационной системы управления персоналом).

"Вместе с тем, ЕС продолжает следить за соответствием последних законодательных изменений в этой сфере и прозрачностью упрощенного набора на должности государственной службы в условиях нынешнего кризиса", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 июня Украина получила от ЕС второй транш программы кредитной помощи на сумму в 500 млн евро.

В правительстве ожидают, что в конце июля Украина подпишет меморандум о предоставлении следующего транша макрофинансовой помощи от ЕС на 1,2 миллиарда евро.