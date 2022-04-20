Украина получила дополнительные истребители от других стран, - Пентагон

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил о том, что Украина получила дополнительные истребители из других стран, не из США, а также запчасти к ним.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кирби во время брифинга.
"Я бы просто сказал, не вдаваясь в то, что предоставляют другие страны, что они (Украина, - ред.) получили дополнительные платформы и детали, чтобы иметь возможность увеличить размер своего флота, размер своего парка самолетов. Думаю, я бы остановился на этом", - отметил Кирби.
Напомним, официальный представитель Белого дома сообщил, что грузы из последнего пакета помощи администрации президента США Джо Байдена в сфере безопасности начали прибывать в Украину.
Байден на прошлой неделе утвердил дополнительный пакет оружия, боеприпасов и помощи в обеспечении безопасности Украины на сумму 800 миллионов долларов.
США впервые согласились предоставить Киеву разные виды мощного оружия, в том числе 11 вертолетов Ми-17; 18 155-мм пушек Howitzer и еще 300 дронов Switchblade.
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