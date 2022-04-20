Україна отримала додаткові винищувачі від інших країн, - Пентагон

Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі заявив про те, що Україна отримала додаткові винищувачі з інших країн, не з США, а також запчастини до них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кірбі під час брифінгу.

"Я б просто сказав, не вдаючись у те, що надають інші країни, що вони (Україна, - ред.) отримали додаткові платформи та деталі, щоб мати можливість збільшити розмір свого флоту, розмір свого парку літаків. Думаю, я зупинився б на цьому", - зазначив Кірбі.