Украина получила 500 млн евро от помощи ЕС. Когда ожидается следующий транш

Европейский союз направил Украине 1 млрд евро исключительной макрофинансовой помощи. Первый транш в 500 млн евро уже зачислен на счет НБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.

"Поступление второго транша ожидаем завтра", - написал премьер По его словам, 1 млрд евро - это часть большого пакета поддержки Украины в преодолении финансовых последствий войны на общую сумму 9 млрд евро. "Средства помогут в финансировании первоочередных бюджетных потребностей", - добавил Шмыгаль. Напомним, в июле Европейский союз и Украина подписали меморандум о предоставление первого транша макрофинансовой помощи на 1 млрд евро.