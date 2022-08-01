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Украина получила 500 млн евро от помощи ЕС. Когда ожидается следующий транш

Новина українською →
Украина, Понедельник 01 августа 2022 13:15
Украина получила 500 млн евро от помощи ЕС. Когда ожидается следующий транш Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Европейский союз направил Украине 1 млрд евро исключительной макрофинансовой помощи. Первый транш в 500 млн евро уже зачислен на счет НБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.

"Поступление второго транша ожидаем завтра", - написал премьер

По его словам, 1 млрд евро - это часть большого пакета поддержки Украины в преодолении финансовых последствий войны на общую сумму 9 млрд евро.

"Средства помогут в финансировании первоочередных бюджетных потребностей", - добавил Шмыгаль.

Напомним, в июле Европейский союз и Украина подписали меморандум о предоставление первого транша макрофинансовой помощи на 1 млрд евро.

По данным НБУ, с начала войны Украина получила 12,7 млрд долларов помощи от международных партнеров, из которых 5,4 млрд гривен - это гранты, то есть безвозвратная помощь.

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