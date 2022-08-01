Україна отримала 500 млн євро від допомоги ЕС. Коли очікується наступний транш
Європейський союз спрямував Україні 1 млрд євро виняткової макрофінансової допомоги. Перший транш у 500 млн євро вже зарахований на рахунок НБУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля в Telegram.
"Надходження другого траншу очікуємо завтра", - написав прем’єр
За його словами, 1 млрд євро - це частина великого пакету підтримки України в подоланні фінансових наслідків війни на загальну суму 9 млрд євро.
"Кошти допоможуть у фінансуванні першочергових бюджетних потреб", - додав Шмигаль.
Нагадаємо, в липні Європейський союз і Україна підписали меморандум про надання першого траншу макрофінансової допомоги на 1 млрд євро.
За даними НБУ, з початку війни Україна отримала 12,7 млрд доларів допомоги від міжнародних партнерів, з яких 5,4 млрд гривень - це гранти, тобто безповоротна допомога.