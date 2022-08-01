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Україна отримала 500 млн євро від допомоги ЕС. Коли очікується наступний транш

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Україна, Понеділок 01 серпня 2022 13:15
Україна отримала 500 млн євро від допомоги ЕС. Коли очікується наступний транш Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Європейський союз спрямував Україні 1 млрд євро виняткової макрофінансової допомоги. Перший транш у 500 млн євро вже зарахований на рахунок НБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля в Telegram.

"Надходження другого траншу очікуємо завтра", - написав прем’єр

За його словами, 1 млрд євро - це частина великого пакету підтримки України в подоланні фінансових наслідків війни на загальну суму 9 млрд євро.

"Кошти допоможуть у фінансуванні першочергових бюджетних потреб", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, в липні Європейський союз і Україна підписали меморандум про надання першого траншу макрофінансової допомоги на 1 млрд євро.

За даними НБУ, з початку війни Україна отримала 12,7 млрд доларів допомоги від міжнародних партнерів, з яких 5,4 млрд гривень - це гранти, тобто безповоротна допомога.

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