Україна отримала 500 млн євро від допомоги ЕС. Коли очікується наступний транш

Європейський союз спрямував Україні 1 млрд євро виняткової макрофінансової допомоги. Перший транш у 500 млн євро вже зарахований на рахунок НБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля в Telegram.

"Надходження другого траншу очікуємо завтра", - написав прем’єр За його словами, 1 млрд євро - це частина великого пакету підтримки України в подоланні фінансових наслідків війни на загальну суму 9 млрд євро. "Кошти допоможуть у фінансуванні першочергових бюджетних потреб", - додав Шмигаль. Нагадаємо, в липні Європейський союз і Україна підписали меморандум про надання першого траншу макрофінансової допомоги на 1 млрд євро.