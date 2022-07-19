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ЕС подписал меморандум о транше на 1 млрд евро для Украины

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Брюссель, Вторник 19 июля 2022 17:16
ЕС подписал меморандум о транше на 1 млрд евро для Украины Фото: вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис (twitter.com/VDombrovskis)
Автор: Александр Мороз

Европейский союз и Украина подписали меморандум о предоставление первого транша макрофинансовой помощи на 1 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса.

"Подписание меморандума о взаимопонимании с Украиной от имени ЕС о предоставлении макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро в качестве экстренного финансирования. Эта сумма будет выплачена в конце июля для поддержки правительства и народа Украины", - отметил он.

Он добавил, что украинская экономика работает в условиях войны, и Европейский союз должен ей помочь.

Отметим, это первый транш из общей суммы в 9 млрд евро.

Напомним, накануне Совет ЕС одобрил очередной пакет военной помощи Украине на 500 млн евро. Общая сумма военной поддержки Брюсселя достигла 2,5 млрд евро.

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