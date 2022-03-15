Украина получила уже более 50 тысяч тонн гуманитарной помощи, - Тимошенко

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram -канале.

По словам Тимошенко, с первого дня войны удалось создать систему гуманитарных хабов, благодаря которым вся имеющаяся гуманитарная помощь оперативно отправлялась в самые горячие точки Украины.

"Мы ежечасно обновляем данные, и с этих хабов по всей стране отправляются грузы. Они отправляются как фурами, как небольшими бусами, так и Укрзализныцей", - подчеркнул он.

Также Тимошенко перечислил регионы, которые больше всего нуждаются в помощи, и отметил, что вся помощь в режиме онлайн обрабатывается и модерируется Гуманитарным штабом.

"Это Харьковщина, Сумщина, Николаевщина, Киевщина, Запорожская область. Стараемся и до Харьковской области доехать. И есть то, о чем мы не можем рассказывать в эфире, о городах, которые сейчас оккупированы и которым мы стараемся помогать", - заявил заместитель руководителя ОП.

Кроме того, он поблагодарил волонтеров и других государств за работу и помощь, которая поступала и продолжает поступать в Украину.

"Это действительно впечатляет. Весь мир помогает Украине. Мы благодарны и государствам, и волонтерам, которые либо сами везут помощь, либо передают ее в гуманитарный хаб. Огромная благодарность тем водителям, которые едут, потому что они - герои", - резюмировал Тимошенко.

Для тех, кто намерен помочь Украине, был создан соответствующий колл-центр, по которому можно узнать всю необходимую информацию. Телефон для Украины 0 800 202 600, для других стран +380 44 237 00 02.