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Україна отримала вже більше 50 тисяч тонн гуманітарної допомоги, - Тимошенко

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Вівторок 15 березня 2022 10:04
Україна отримала вже більше 50 тисяч тонн гуманітарної допомоги, - Тимошенко Фото: Кирило Тимошенко (facebook.com kirill timoshenko)
Автор: Артем Горовенко

З початку повномасштабної російської військової агресії Україна отримала понад 50 тонн гуманітарного вантажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram-каналі.

За словами Тимошенка, з першого дня війни вдалося створити систему гуманітарних хабів, завдяки яким вся наявна гуманітарна допомога оперативно відправлялася у найгарячіші точки України.

"Ми щогодини оновлюємо дані, і з цих хабів по всій країні відправляються вантажі. Вони відправляються як фурами, як невеличкими бусами, так і Укрзалізницею", - підкреслив він.

Також Тимошенко перелічив регіони, які найбільше потребують допомогу, та зазначив, що вся допомога в режимі онлайн обробляється та модерується гуманітарним штабом.

"Це Харківщина, Сумщина, Миколаївщина, Київщина, Запорізька область. Намагаємося і до Харківської області доїхати. І є те, про що ми не можемо розповідати в ефірі, про міста, які зараз окуповані і яким ми намагаємося допомагати", - заявив заступник керівника ОП.

Окрім того, він подякував волонтерам та іншим державам за роботу та допомогу, яка надходила та продовжує надходити до України.

"Це дійсно вражає. Весь світ допомагає Україні. Ми вдячні і державам, і волонтерам, які або самі везуть допомогу, або передають її до гуманітарного хабу. Величезна подяка тим водіям, які їдуть, бо вони - герої", - резюмував Тимошенко.

Для тих, хто має намір допомогти Україні, було створено відповідний колл-центр, за яким можна дізнатися усю необхідну інформацію. Телефон для України 0 800 202 600, для інших країн +380 44 237 00 02.

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