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Украина получила почти 350 млн евро кредита под гарантию Всемирного банка

Новости » Экономика    27.12.2018 - 16:56
Украина получила почти 350 млн евро кредита под гарантию Всемирного банка
Иллюстративное фото (GettyImages)

Общая сумма кредитных гарантий, предоставленных Украине, составляет 750 миллионов долларов

В украинский бюджет зачислили 349,3 миллиона евро кредита Deutsche Bank, полученного под гарантию Международного банка реконструкции и развития. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Министерство финансов Украины на странице в Facebook.

Как сообщается, Deutsche Bank предоставил кредит в размере 349,3 млн евро в форме двух траншей: транша а в размере 53,2 млн евро со сроком погашения 4 года и транша B в размере 296,1 млн евро со сроком погашения 10 лет и льготным периодом 4,5 лет.

"Для получения этого кредита использовали предоставленные Всемирным банком гарантии на сумму 375 миллионов долларов. Общая сумма кредитных гарантий, предоставленных Украине составляет 750 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

Украина получила почти 350 млн евро кредита под гарантию Всемирного банка

Напомним, 18 декабря Совет директоров Всемирного банка одобрил предоставление Украине финансовой гарантии (PBG) на сумму 750 млн долларов.

В НБУ отмечали, что программа МВФ позволит Украине справиться с пиковыми нагрузками на выплату внешних долгов в 2019-2020 годах, когда будет необходимо погасить 17 млрд долларов.

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