ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Всемирный банк предоставил Украине финансовую гарантию на 750 млн долларов

Новости » Финансы    18.12.2018 - 19:40
Всемирный банк предоставил Украине финансовую гарантию на 750 млн долларов
Фото: Всемирный банк worldbank.org)

Украина воспользуется этим инструментом для получения займа под низкую ставку

Совет директоров Всемирного банка на заседании 18 декабря одобрил предоставление Украине финансовой гарантии (PBG) на сумму 750 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook президента Украины Петра Порошенко.

Президент приветствовал это решение совета директоров Всемирного банка.

Всемирный банк предоставил Украине финансовую гарантию на 750 млн долларов

По данным Минфина Украины, гарантия будет действовать 10 лет и позволит Украине получить международное финансирование на более благоприятных условиях, чем при самостоятельном привлечения средств с рынка.

"Гарантия Всемирного банка поддержит Украину в реализации реформ, в частности, в финансовом секторе и управлении государственными банками, а также обеспечит их дальнейшее внедрение", - сказала министр финансов Украины Оксана Маркарова.

Гарантия на политику развития (PBG) - финансовый инструмент Мирового банка, который может быть использован правительством страны для получения бюджетной поддержки по результатам внедрения программ стратегических и институциональных реформ.

В НБУ отмечали, что программа МВФ позволит Украине справиться с пиковыми нагрузками на выплату внешних долгов в 2019-2020 годах, когда будет необходимо погасить 17 млрд долларов.

ЕБРР, ЕИБ и Всемирный банк проведут масштабное исследование бизнеса-климата в Украине Еврокомиссия выделила Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи
Новости Украины Всемирный банкТранш
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь