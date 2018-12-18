Всемирный банк предоставил Украине финансовую гарантию на 750 млн долларов

Фото: Всемирный банк worldbank.org)

Украина воспользуется этим инструментом для получения займа под низкую ставку

Совет директоров Всемирного банка на заседании 18 декабря одобрил предоставление Украине финансовой гарантии (PBG) на сумму 750 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook президента Украины Петра Порошенко.

Президент приветствовал это решение совета директоров Всемирного банка.

По данным Минфина Украины, гарантия будет действовать 10 лет и позволит Украине получить международное финансирование на более благоприятных условиях, чем при самостоятельном привлечения средств с рынка.

"Гарантия Всемирного банка поддержит Украину в реализации реформ, в частности, в финансовом секторе и управлении государственными банками, а также обеспечит их дальнейшее внедрение", - сказала министр финансов Украины Оксана Маркарова.

Гарантия на политику развития (PBG) - финансовый инструмент Мирового банка, который может быть использован правительством страны для получения бюджетной поддержки по результатам внедрения программ стратегических и институциональных реформ.

В НБУ отмечали, что программа МВФ позволит Украине справиться с пиковыми нагрузками на выплату внешних долгов в 2019-2020 годах, когда будет необходимо погасить 17 млрд долларов.