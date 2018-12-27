Україна отримала майже 350 млн євро кредиту під гарантію Світового банку

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Загальна сума кредитних гарантій наданих Україні, складає 750 мільйонів доларів

До українського бюджету зарахували 349,3 мільйони євро кредиту Deutsche Bank, отриманого під гарантію Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів України на сторінці у Facebook.

Як повідомляється, Deutsche Bank надав кредит у розмірі 349,3 млн євро у формі двох траншів: траншу A у розмірі 53,2 млн євро з терміном погашення 4 роки та траншу B у розмірі 296,1 млн євро з терміном погашення 10 років та пільговим періодом 4,5 років.

"Для отримання цього кредиту використали надані Світовим банком гарантії на суму 375 мільйонів доларів. Загальна сума кредитних гарантій наданих Україні складає 750 мільйонів доларів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 18 грудня Рада директорів Світового банку схвалила надання Україні фінансової гарантії (PBG) на суму 750 млн доларів.

В НБУ відзначали, що програма МВФ дозволить Україні впоратися з піковими навантаженнями на виплату зовнішніх боргів в 2019-2020 роках, коли буде необхідно погасити 17 млрд доларів.