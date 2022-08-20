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Украина уже получила 100 беспилотников в рамках "Армии дронов", нужно еще столько же, - Федоров

Новина українською →
Суббота 20 августа 2022 21:54
Украина уже получила 100 беспилотников в рамках "Армии дронов", нужно еще столько же, - Федоров Фото: Украина уже получила 100 беспилотников в рамках "Армии дронов", нужно еще столько же (defense gov)
Автор: Елизавета Драбкина

В рамках инициативы "Армия дронов" Украина уже получила около 100 больших беспилотников, которые могут летать на длинные расстояния. Осенью ожидается поставка еще такого же количества дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра цифровой трансформации Михаила Федорова "Укринформу".

Он отметил, что сейчас в Украине 2,5 тысячи км линии фронта. Глубину фронта можно условно разделили на четыре уровня. Первая линия - до 3-х км, вторая, третья и четвертая - 60, 70 и 120 км соответственно.

Федоров рассказал, что Украине необходимо до 10 тысяч дронов для первой, трехкилометровой зоны. Для этой зоны нужны маленькие "птички", которые могут использоваться в быту. Они необходимы для городских боев и осуществления разведки на небольшие расстояния.

По его словам, для других линий нужны большие дроны, которые летают на длинные расстояния.

"Таких дронов мы законтрактовали уже более 200 штук. Ориентировочно столько их нужно, чтобы наши военные могли выполнять тактические задачи на линии фронта. Они начинают постепенно поступать - около 100 штук уже в Украине. Я думаю, что до конца октября-начала ноября все законтрактованные дроны будут у нас", - сказал он.

Федоров отметил, что задача Украины заключается в том, чтобы постоянно поддерживать это количество дронов. То есть, независимо от того, сколько их уничтожат оккупанты, Украина должна обеспечить возможность их оперативного обновления.

"Для этого мы постоянно ищем возможности для покупки этих дронов, ремонтируем старые, открываем хабы для их восстановления и, конечно, обучаем на постоянной основе пилотов. Сейчас удалось собрать уже около 855 млн гривен на покупку новых БПЛА", - добавил он.

Напомним, проект "армия дронов" начали Генштаб ВСУ, Минцифра и UNITED24 Программа включает не только закупку беспилотников, а также их ремонт и курс обучения пилотов.

В июле Украина подписала первые договоры на 260,5 млн гривен на закупку БПЛА для ВСУ в рамках проекта.

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