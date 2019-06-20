ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина получила 1 млрд евро от продажи облигаций

Новости » Экономика    20.06.2019 - 17:39
Украина получила 1 млрд евро от продажи облигаций
Фото: коллаж (РБК-Украина)

В частности, еврооблигации приобрели инвесторы из США, Британии и Германии

Украина получила 1 млрд евро от размещение облигаций внешнего государственного займа, так называемых еврооблигаций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Как сообщается, в четверг 20 июня Украина получила 1 млрд евро с доходностью 6,75% и сроком погашения до 20 июня 2026 года.

Еврооблигации были приобретены инвесторами из Соединенных Штатов Америки (32%), Великобритании (27%), Германии (17%) и других стран Европейского союза (13%). Также еврооблигаций купили инвесторы из Швейцарии и стран Азии, доля которых составила 7% и 4% соответственно.

Отмечается, что полученные от продажи еврооблигаций средства были перечислены на счета Государственной казначейской службы и будут использованы для финансирования госбюджета.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина разместила выпуск еврооблигаций объемом 1 млрд евро с конечным сроком погашения 20 июня 2026 года. Новому выпуску присвоен рейтинг B - рейтинговым агентством Standard & poor's и B - рейтинговым агентством Fitch. Расчеты по новом выпуску должны были состояться 20 июня 2019 года.

Отметим, в последний раз Украина выходила на рынок внешних заимствований в октябре 2018 года, разместив пятилетние евробонды на сумму 750 млн долларов под 8,994% годовых и десятилетние на 1,250 млрд долларов под 9,750%.

Минфин увеличил продажу ОВГЗ на аукционе ЕС выделит Украине почти 30 млн евро для поддержки реформ
Новости Украины Министерство финансов Украиныевробондыеврооблигации
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь