ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Операторы ГТС Украины и Венгрии создали единую виртуальную точку соединения

Новости » Экономика     29.04.2020 - 13:38
Операторы ГТС Украины и Венгрии создали единую виртуальную точку соединения
Фото: ГТС ("Нафтогаз")

Договоренность даст возможность увеличить мощности по импорту газа

Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) и оператор ГТС Венгрии (FGSZ) заключили соглашение, которое предусматривает объединение двух существующих точек межгосударственного соединения - "Берегово DN1400" и "Берегдароц DN800" - в единую виртуальную точку соединения двух систем "Берег" с 1 мая 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ.

Такое объединение является одним из требований, предусмотренных сетевым кодексом ЕС по распределению мощностей. Для Украины и Венгрии оно стало возможным лишь в 2020 году, поскольку с 1 января 2020 года единые бизнес-правила начали применяться в обеих точках межгосударственного соединения - "Берегово" и "Берегдароц".

Операторы ГТС Украины и Венгрии создали единую виртуальную точку соединения

в Соответствии с соглашением о взаимодействии объем мощности на созданной виртуальной точке межгосударственного соединения является следующим:

Направление Украина - Венгрия:

  • Гарантированная мощность: 1 895 054 m3/h (0 oC) (21.484.974 kWh/h)
  • Прерывистая мощность: 1 686 576 m3/h (0 oC) (19.121.377 kWh/h)

Направление Венгрия - Украина:

  • Гарантированная мощность: 0 m3/h(n)
  • Прерывистая мощность: 3 581 630 m3/h (0 oC) (40.606.351 kWh/h).

Как отметил Сергей Макогон, генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины", благодаря созданию виртуальной точки значительно возрастают мощности по импорту газа, поскольку фактически импортироваться может весь объем транзита/экспорта за счет механизма виртуального реверса.

Как сообщало РБК-Украина, ООО "Оператор ГТС Украины" и словацкий оператор ГТС Eustream a.s. запустили виртуальный реверс газа с 1 марта 2020 года.

Напомним,в березны 2020 года "Оператор ГТС Украины" протранзитував первые объемы газа по маршруту Венгрия - Словакия по заказу немецкого трейдера.

Оператор ГТС предлагает "Газпрому" хранить газ в Украине Кабмин назначит новых глав Таможни и Налоговой в ближайшее время
Новости Украины ГТС
News
On Top