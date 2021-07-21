Украина и Польша о соглашении по "Северному потоку-2": не восполняет дефицит безопасности

Украина и Польша, вместе с союзниками и в дальнейшем будут работать над противодействием запуску газопровода “Северный поток - 2”. Запуск газопровода создает дополнительную военную и энергетическую угрозу Украине.

"Украина и Польша будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуска Северного потока - 2, пока не будут разработаны решения для преодоления кризиса безопасности, поддержки стран в их стремлениях стать членами западных демократических институтов, минимизации угроз миру и энергетической безопасности", - сообщается на сайте МИД.

Отмечается, что актуальные предложения, которые поступают для минимизации угрозы от запуска газопровода - не являются достаточно эффективными. МИД Украины, со своей стороны, призывает США и Германию обратить внимание на кризис безопасности, который образовался в нашей стране в результате строительства “Северного потока - 2”.



"В то же время, оно увеличивает возможности России оказывать деструктивное влияние на ситуацию безопасности в Европе, углубляет разногласия между государствами-членами НАТО и ЕС", - отмечает пресс-служба МИД комментируя завершение строительства газопровода.