ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Украина и Польша расследуют деятельность "Укравтодора" в 2016-2019 годы

Украина, Понедельник 20 июля 2020 12:00
Украина и Польша расследуют деятельность "Укравтодора" в 2016-2019 годы
Фото: дороги (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Таким образом ведомство прокомментировало масштабные обыски

Украина и Польша расследуют деятельность Государственного агентства автомобильных дорог "Укравтодор" в 2016-2019 годах. Таким образом в ведомстве прокомментировали масштабные обыски.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора" в своем Facebook.

"О следственных действиях... По сообщению НАБУ, совместно с САП, а также Центральным антикоррупционным бюро Польши (ЦБА) и Окружной прокуратурой продолжается совместное расследование деятельности Агентства в период с октября 2016 года до октября 2019 года", - указано в сообщении.

Госагентство подчеркивает, что обеспечивает полный доступ ко всем необходимым документам и информации для всестороннего расследования.

"В связи с особенностями проведения досудебного расследования, детали дела будут сообщены в возможном объеме правоохранительными органами", - добавили в ведомстве.

Отметим, ранее стало известно, что НАБУ совместно с польскими правоохранителями проводят санкционированные обыски в Киеве, Львове, а также на территории Польши в рамках общего расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства. В Польше задержали бывшего главу "Укравтодора" Славомира Новака.

При этом глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что обыски проходят и в офисах "Укравтодора".

Напомним, расследование проводят одновременно Центральное антикоррупционное бюро и районная прокуратура в Варшаве, а также САП и НАБУ в Киеве.

Напомним, Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, бывшего главу Государственной службы автомобильных дорог Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины УкравтодорПольшаобыскСлавомир Новак
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь