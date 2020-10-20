Украина, Польша и Литва активизируют сотрудничество в сфере безопасности, - СНБО

Украина, Польша и Литва активизируют сотрудничество в сфере безопасности в рамках "Люблинского треугольника". Причиной этому является ситуация в Беларуси и возможное усиление влияния России в регионе.

Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время встречи с послом Литвы в Украине Вальдемарасом Сарапинасом, передает пресс-служба ведомства.

"Руководители ведомств безопасности Украины, Литвы и Польши активизируют сотрудничество в формате "Люблинского треугольника". Такая встреча должна быть организована в ближайшее время", - цитируют слова Данилова в СНБО.

Он добавил, что результаты президентских выборов в Беларуси будут влиять на безопасность в Европе, в частности учитывая российский фактор.

"Возможное усиление влияния РФ - вызов для Украины, Литвы и Польши. Наше сотрудничество является важным для сохранения мира и спокойствия в регионе", - сказал Данилов.

Литовский посол, среди прочего, заверил, что Литва и в дальнейшем будет поддерживать Украину в ее противостоянии с РФ, а также ее европейские и евроатлантические стремления.

"Мы будем с вами до вашей, а, значит, и нашей победы", - сказал Сарапинас.

Напомним, в сентябре на конференции национальных координаторов "Люблинского треугольника" стороны определили приоритетом противодействие гибридным угрозам со стороны России.

Как писало РБК-Украина, в конце июля Украина, Польша и Литва создали платформу "Люблинский треугольник" для политического, экономического и социального сотрудничества.