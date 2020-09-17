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"Люблинский треугольник" назвал приоритетом борьбу с гибридными угрозами из РФ

Киев, Четверг 17 сентября 2020 22:01
"Люблинский треугольник" назвал приоритетом борьбу с гибридными угрозами из РФ
Фото: Василий Боднар (Униан)
Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня, 17 сентября, в формате видеоконференции состоялась первая встреча национальных координаторов "Люблинского треугольника" (Украина, Литва и Польша). Стороны определили приоритетом сотрудничество по противодействию гибридным угрозам со стороны России.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

В частности, три государства считают одной из главных задач - борьбу дезинформацией со стороны РФ.

"Нас объединяют не только общие ценности и интересы, но и общая ответственность за будущее наших стран и региона, в котором мы живем и который в течение последних лет находится в центре событий глобальной политики", - отметил заместитель главы МИД Василий Боднар.

Также заместители министров договорились начать трехсторонние тематические консультации на уровне директоров департаментов МИД.

Напомним, в конце июля Украина, Польша и Литва создали платформу "Люблинский треугольник" для политического, экономического и социального сотрудничества.

Встреча "Люблинского треугольника" должна состояться этой осенью в Украине.

Также РБК-Украина писало, что Украина и Польша создадут новую платформу в сфере национальной безопасности по типу "Люблинского треугольника".

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Новости Украины Политика Российская ФедерацияугрозыЛюблинский треугольник
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