Украина и Польша договорились ввести единый контроль на границе, - Зеленский

Украина и Польша в ближайшее время могут ввести общий контроль на границе. Это касается пограничного и таможенного контроля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на речь президента Владимира Зеленского в Раде, которую в Facebook опубликовал замглавы Офиса президента Андрей Сибига.

"Мы родные. И между нами нет границ или барьеров. Украинский и польский народы ментально они давно не разделяют. Поэтому мы пришли к согласию в ближайшее время воплотить это в соответствующее двустороннее Соглашение. Сначала относительно общего погранично-таможенного контроля, а затем и единой условной границы, когда Украина будет членом Европейского союза", - отметил Зеленский.

Отметим, сегодня в парламенте также выступал президент Польши Анджей Дуда.

Напомним, Дуда в обращении к Верховной раде сегодня заверил, что никто не сможет разрушить единство Украины и Польши. Он также пообещал сделать все возможное, чтобы Украина стала членом Евросоюза.

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