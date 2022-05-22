RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна і Польща домовилися ввести спільний контроль на кордоні, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Україна і Польща найближчим часом можуть ввести спільний контроль на кордоні. Це стосується прикордонного та митного контролю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на промову президента Володимира Зеленського в Раді, яку в Facebook опублікував заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга.

Зазначимо, сьогодні в парламенті також виступав президент Польщі Анджей Дуда.

"Ми рідні. І між нами немає меж або бар'єрів. Український і польський народи ментально вони давно не поділяють. Тому ми дійшли згоди найближчим часом втілити це у відповідну двосторонню угоду. Спочатку щодо спільного прикордонно-митного контролю, а потім і єдиного умовного кордону, коли Україна буде членом Європейського союзу", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Дуда у зверненні до Верховної ради сьогодні запевнив, що ніхто не зможе зруйнувати єдність України та Польщі. Він також пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна стала членом Євросоюзу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийУкраїнаПольша