Україна і Польща домовилися ввести спільний контроль на кордоні, - Зеленський

Україна і Польща найближчим часом можуть ввести спільний контроль на кордоні. Це стосується прикордонного та митного контролю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на промову президента Володимира Зеленського в Раді, яку в Facebook опублікував заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга.

"Ми рідні. І між нами немає меж або бар'єрів. Український і польський народи ментально вони давно не поділяють. Тому ми дійшли згоди найближчим часом втілити це у відповідну двосторонню угоду. Спочатку щодо спільного прикордонно-митного контролю, а потім і єдиного умовного кордону, коли Україна буде членом Європейського союзу", - зазначив Зеленський.

Зазначимо, сьогодні в парламенті також виступав президент Польщі Анджей Дуда.

Нагадаємо, Дуда у зверненні до Верховної ради сьогодні запевнив, що ніхто не зможе зруйнувати єдність України та Польщі. Він також пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна стала членом Євросоюзу.

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