Украина и Польша договорились о строительстве газопровода, - Моравецкий

"Мы говорили (с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем - ред.) о расширении пропускной способности с запада на восток, строительство газопровода, которое могло бы передавать большие объемы газа в скором будущем", - рассказал Моравецкий.

По его словам, Польша уже помогает Украине с газом, продавая его.

"Но мы говорили о возможности увеличения мощности передачи газа. Для этого нужно инвестировать сюда", - добавил Моравецкий.

В свою очередь он подчеркнул, что российский газопровод "Северный поток 2" является геополитической угрозой безопасности Европы.