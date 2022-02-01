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Украина и Польша договорились о строительстве газопровода, - Моравецкий

Автор: Мария Кучерявец

Украина и Польша договорились о построении газопровода. Это позволит нарастить объем газа, поставляемого на Восток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого во время совместного брифинга с украинским премьером Денисом Шмигалем.

"Мы говорили (с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем - ред.) о расширении пропускной способности с запада на восток, строительство газопровода, которое могло бы передавать большие объемы газа в скором будущем", - рассказал Моравецкий.

По его словам, Польша уже помогает Украине с газом, продавая его.

"Но мы говорили о возможности увеличения мощности передачи газа. Для этого нужно инвестировать сюда", - добавил Моравецкий.

В свою очередь он подчеркнул, что российский газопровод "Северный поток 2" является геополитической угрозой безопасности Европы.

Напомним, недавно верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз готовится к возможной остановке или сокращению поставок газа в Европу.

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ПольшаГаз