"Ми говорили (з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем - ред.) про розширення пропускної спроможності із заходу на схід, будівництво газопроводу, який міг би передавати великі обсяги газу в недалекому майбутньому", - розповів Моравецький.

За його словами, Польща вже допомагає Україні з газом, продаючи його.

"Але ми говорили про можливість збільшення потужності передачі газу. Для цього треба інвестувати сюди", - додав Моравецький.

Своєю чергою він наголосив, що російський газопровід "Північний потік 2" є геополітичною загрозою безпеці Європи.