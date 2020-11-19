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Украина может полностью перейти на городские электробусы до 2030, - Криклий

Киев, Четверг 19 ноября 2020 14:57
Украина может полностью перейти на городские электробусы до 2030, - Криклий
Фото: Владислав Криклий (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина может полностью заменить весь городской общественный транспорт на электрический до 2030 года. Это прописано в Национальной транспортной стратегии.

Об этом на международном онлайн-форуме Global e-Mobility Forum завил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает правительственный портал.

По его словам, Национальная транспортная стратегия предполагает, что до 2030 года города заменят свой автопарк на электробусы, и будет создана соответствующая зарядная инфраструктура для них.

"В этом направлении мы сейчас активно сотрудничаем с международными финансовыми организациями и готовимся к реализации второй фазы совместного проекта с ЕИБ "Городской общественный транспорт Украины II", который предусматривает обновление парков общественного транспорта в разных украинских городах и замену их исключительно на электротранспорт", - отметил Криклий.

Он также добавил, что в министерстве выступают за продление нулевой растаможки для электромобилей. На сегодня в Украине насчитывается около 25 000 электрокаров, 25 000 гибридов и почти 9 000 пунктов зарядки.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада намерена освободить от налогов ввоз электрокаров и комплектующих.

До этого в Украине ввели зеленые номера для электромобилей.

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Новости Украины Общество транспортэлектромобилиВладислав Криклий

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