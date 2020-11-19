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Україна може повністю перейти на міські електробуси до 2030, - Криклій

Київ, Четвер 19 листопада 2020 14:57
Україна може повністю перейти на міські електробуси до 2030, - Криклій
Фото: Владислав Криклій (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Україна може повністю замінити весь міський громадський транспорт на електричний до 2030 року. Це прописано в Національній транспортній стратегії.

Про це на міжнародному онлайн-форумі Global e-Mobility Forum завив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає урядовий портал.

За його словами, Національна транспортна стратегія передбачає, що до 2030 року міста замінять свій автопарк на електробуси, і буде створено відповідну зарядну інфраструктуру для них.

"В цьому напрямку ми зараз активно співпрацюємо з міжнародними фінансовими організаціями і готуємося до реалізації другої фази спільного проекту з ЄІБ "Міський громадський транспорт України II", який передбачає оновлення парків громадського транспорту в різних українських містах і заміну їх виключно на електротранспорт", - зазначив Криклій

Він також додав, що в міністерстві виступають за продовження нульового розмитнення для електромобілів. На сьогодні в Україні налічується близько 25 000 електрокарів, 25 000 гібридів і майже 9 000 пунктів зарядки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада має намір звільнити від податків ввезення електрокарів та комплектуючих.

До цього в Україні ввели зелені номери для електромобілів.

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Новини України Суспільство транспортэлектромобилиВладислав Криклій

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