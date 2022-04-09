UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина пока готова к диалогу с Россией, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация продолжает накапливать войска и технику на востоке и юге нашей страны. Между тем Украина пока готова к диалогу с оккупантом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского.

Как отметил президент, Россия накапливает войска и технику с целью оккупировать еще одну часть нашей территории, в связи с чем нашей стране стоит готовиться к сложной баталии.

"Идет накопление войск на востоке и юге. Большое количество войск, техники, вооруженных людей, которые собираются оккупировать еще одну часть наших территорий. Это будет сложная баталия. Мы верим в нашу победу. Мы готовы и бороться и параллельно искать те или иные пути в дипломатии, которые могут остановить эту войну. Пока что. Скажу откровенно: пока мы говорим и о параллельном диалоге", - заявил Зеленский.

Война России против Украины длится сорок пять дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияУкраина