Украина пока готова к диалогу с Россией, - Зеленский

Российская Федерация продолжает накапливать войска и технику на востоке и юге нашей страны. Между тем Украина пока готова к диалогу с оккупантом.

Как отметил президент, Россия накапливает войска и технику с целью оккупировать еще одну часть нашей территории, в связи с чем нашей стране стоит готовиться к сложной баталии.

"Идет накопление войск на востоке и юге. Большое количество войск, техники, вооруженных людей, которые собираются оккупировать еще одну часть наших территорий. Это будет сложная баталия. Мы верим в нашу победу. Мы готовы и бороться и параллельно искать те или иные пути в дипломатии, которые могут остановить эту войну. Пока что. Скажу откровенно: пока мы говорим и о параллельном диалоге", - заявил Зеленский.