Україна поки що готова до діалогу з Росією, - Зеленський

Російська Федерація продовжує накопичувати війська та техніку на сході й півдні нашої країни. Тим часом України поки що готова до діалогу з окупантом.

Як відзначив президент, Росія накопичує війська та техніку з метою окупувати ще одну частину нашої території, у зв’язку з чим нашій країні варто готуватися до складної баталії.

"Йде накопичення військ на сході та півдні. Велика кількість військ, техніки, озброєних людей, які збираються окупувати ще одну частину наших територій. Це буде складна баталія. Ми віримо у нашу перемогу. Ми готові і боротися і паралельно шукати ті чи інші шляхи в дипломатії, які можуть зупинити цю війну. Поки що. Скажу відверто: поки що ми говоримо і про паралельний діалог", - заявив Зеленський.