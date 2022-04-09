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Україна поки що готова до діалогу з Росією, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація продовжує накопичувати війська та техніку на сході й півдні нашої країни. Тим часом України поки що готова до діалогу з окупантом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського.

Як відзначив президент, Росія накопичує війська та техніку з метою окупувати ще одну частину нашої території, у зв’язку з чим нашій країні варто готуватися до складної баталії.

"Йде накопичення військ на сході та півдні. Велика кількість військ, техніки, озброєних людей, які збираються окупувати ще одну частину наших територій. Це буде складна баталія. Ми віримо у нашу перемогу. Ми готові і боротися і паралельно шукати ті чи інші шляхи в дипломатії, які можуть зупинити цю війну. Поки що. Скажу відверто: поки що ми говоримо і про паралельний діалог", - заявив Зеленський.

Війна Росії проти України триває сорок п'ять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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