Украина подтвердила готовность Польши восстановить эксгумацию

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявляет, что Украина ожидает от Польши необходимую документацию для начала проведения поисково-эксгумационных работ на территории нашей страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Бородянского в Facebook.

Как сообщается, Бородянский встретился с послом Польши Бартошем Ціхоцьки.

"На выполнение договоренностей президентов Украины и Польши принял сегодня посла Республики Польша Бартоша Цихоцьки. Со своей стороны подтвердил заявление президента Украины о снятии ограничений на поисково-ексгумационные работы", - сообщил он.

Он отметил, что получил от посла письмо-обращение польской стороны относительно предоставления соответствующих разрешений и пообещал оперативно предоставить ответ.

"Разъяснил польской стороне процедуры, которые действуют в сфере проведения поисковых работ, и призвал польскую сторону можно быстрее подать документацию в соответствии с существующими процедурами для того, чтобы начать работы", - сообщил Бородянский.

По его словам, он "заверил посла в полной поддержке всего процесса проведения работ".

Ранее РБК-Украина сообщало, что вице-президент Института национальной памяти Кшиштоф Швагжик заявил, что Польша ожидает от Украины разблокировки процедуры эксгумации останков погибших в Украине поляков. Заявление польской стороны прозвучало после того, как на поисково-ексгумаційні работы относительно польских жертв в Украине был наложен мораторий.

Напомним, в конце августа во время визита в Польшу Владимир Зеленский отмечал, что под патронатом президентов обеих стран будет восстановлена рабочая группа - стороны будут проводить совместные экспедиции по пошуів и перезахоронение на родине польских и украинских граждан, погибших во Второй мировой войне.