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В Польше ожидают разблокировки процедуры эксгумации погибших в Украине граждан

Новости » Политика    15.09.2019 - 23:03
В Польше ожидают разблокировки процедуры эксгумации погибших в Украине граждан
Фото: Кшиштоф Швагжик (polskieradio24)

Ранее президент Зеленский во время визита в Польшу заявлял о соответствующей договоренности

Польша ожидает от украинской стороны разблокирования процедуры эксгумации останков погибших в Украине поляков. Об этом заявил вице-президент Института национальной памяти Кшиштоф Швагжик в эфире "Польского радио".

В частности, заявление польской стороны прозвучало после того, как на поисково-ексгумационные работы польских жертв в Украине был наложен мораторий. Речь идет про демонтаж памятника воинам УПА на кладбище в Грушовичах, что на Подкарпатье - там власть запретила поиски.

"Мы ожидаем, что этот запрет будет отменен и нам удастся начать работу, поскольку такие работы сейчас без препятствий может в Польше проводить украинская сторона", - подчеркнул Швагжик.

Также он напомнил обещание президента Украины Владимира Зеленского вовремя его визита в Варшаву. Тогда Зеленский заявлял о договоренности с польской стороной о совместной работе над поисками граждан обеих стран, которые погибли.

"Визит президента Украины еще не принес прорыва, поскольку Владимир Зеленский не сделал декларации об отмене моратория, а лишь объявление о том, что это произойдет в будущем", - сказал Швагжик.

Напомним, 31 августа во время визита в Польшу Владимир Зеленский отмечал, что под патронатом президентов обеих стран будет восстановлена рабочая группа - стороны будут проводить совместные экспедиции по пошуів и перезахоронение на родине польских и украинских граждан, погибших во Второй мировой войне.

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