Прорыв в Минском процессе: Украина подтвердила достижение соглашения о прекращении огня на Донбассе

Трехсторонняя контактная группа на заседании 22 июля согласовала полное и всеобъемлющее прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе с 27 июля. Режим прекращения огня является одним из шагов к урегулированию ситуации и проведению выборов на Донбассе.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Отмечается, что прекращение огня на Донбассе является одним из условий для политического урегулирования конфликта, который, согласно минским договоренностям, должен завершиться проведением выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

При этом, как отмечают в ОП, выборы на временно оккупированных территориях возможны исключительно при следующих условиях:

после всеобъемлющей деэскалации;

после вывода иностранных военных подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований;

восстановление контроля со стороны правительства Украины над украинско-российской границей;

выборы должны происходить исключительно в соответствии с законодательством Украины;

выборы должны происходить с соблюдением Копенгагенских стандартов.

Кроме того, украинская сторона передала списки лиц на взаимное освобождение и ожидает список от другой стороны.

Соответствующие мероприятия согласованы на ТКГ Украины и Россией и поддержаны ОБСЕ.

Напомним, ранее сообщалось, что Украинская сторона в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе инициировала создание рабочей группы для восстановления контроля над государственной границей.

Ранее также украинская сторона во время переговоров в Минске в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины.