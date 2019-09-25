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Україна підписала угоду про безвіз із південноамериканською країною

Новини » Туризм    25.09.2019 - 04:34
Україна підписала угоду про безвіз із південноамериканською країною
Фото: Богота, Колумбія (wikimedia)

До переліку безвізових країн додалася Колумбія

Україна підписала ще одну угоду про безвізовий режим. До переліку додалася південноамериканська країна - Колумбія, повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

За його словами, угоду він підписав з колумбійським главою МЗС Карлосом Холмсом Трухіо 24 вересня. Сторони підписали документ на полях Генеральної Асамблеї ООН, яка триває у Нью-Йорку.

Текст угоди між урядами України і Республіки Колумбія про взаємне скасування візових вимог кабінет міністрів ухвалив 18 вересня. Відепер громадяни обох країн мають можливість перебувати на території іншої держави без офорлення віз терміном до 90 днів протягом 180 днів.

Нагадаємо, 21 серпня Кабмін схвалив введення безвізу з Північною Македонією. Угода дозволяє громадянам обох країн, які мають біометричними паспортами, в'їзд, транзит і короткострокове проживання на строк від 90 до 180 днів без візи.

Раніше в Міністерстві закордонних справ спрогнозували отримання безвізу з Мексикою в 2020 році. Крім того, безвіз ймовірно вдасться отримати з Еквадором і Монголією.

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