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Кабмин согласовал введение безвиза с Колумбией

Новости » Политика    18.09.2019 - 17:56
Кабмин согласовал введение безвиза с Колумбией
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Граждане смогут находится на территории государств в течение 180 дней в году

Кабинет министров Украины одобрил соглашение между правительствами Украины и Республики Колумбия о взаимной отмене визовых требований. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Соглашение предусматривает, что граждане обеих стран смогут въезжать и пребывать на территории другого государства без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Также правительство уполномочило постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко подписать данное соглашение.

Напомним, 21 августа Кабмин одобрил введение безвиза с Северной Македонией. Соглашение позволяет гражданам обеих стран, которые обладают биометрическими паспортами, въезд, транзит и краткосрочное проживание на срок от 90 до 180 дней без визы.

Ранее в Министерстве иностранных дел спрогнозировали получение безвиза с Мексикой в 2020 году. Кроме того, безвиз вероятно удастся получить с Эквадором и Монголией.

Кроме этого, Кабмин утвердил положение о Министерстве цифровой трансформации. Новое министерство будет отвечать за реализацию государственной политики в сфере цифровизации, открытых данных, национальных электронных информационных ресурсов и тому подобное.

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