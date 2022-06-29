UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина подписала "транспортный безвиз" с Европой: что это дает

Фото: Александр Кубраков, Министр инфраструктуры Украины (facebook.com/oleksandr/kubrakov)
Автор: Евгений Прокопенко

Украина и Европейский Союз подписали соглашение о грузовых перевозках автомобильным транспортом. Она отменяет разрешения для украинских перевозчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство инфраструктуры Украины.

Подписано соглашение отменяет необходимость получения перевозчиками соответствующих разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС. Это позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.

Также соглашением предусматриваются меры по упрощению признания водительских документов. Отныне Украина и ЕС освобождают владельцев удостоверений водителей, выданных одной из сторон, от требования иметь международное водительское удостоверение.

Срок соглашения составляет 1 год с возможностью пролонгации, а временно вступает в силу уже с сегодняшнего дня. На постоянной основе соглашение заработает после завершения всех ратификационных процедур.

"Сегодня мы сделали еще один шаг к фактическому членству в Евросоюзе", - сказал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Это уже третий за последний год "безвиз" для Украины с ЕС после авиационного и энергетического, отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Даже несмотря на войну и попытки России остановить движение нашего государства в Европу, интеграция Украины во внутренний европейский рынок продвигается сверхбыстрыми темпами", - подчеркнул глава правительства.

Напомним, "транспортный безвиз" был согласован с ЕС в середине июня. Он отменяет действующую разрешительную систему, поскольку из-за войны в Украине резко выросли грузоперевозки и экспорт мог бы остановиться уже в сентябре-октябре.

Читайте РБК-Украина в Google News
Безвизовый режим