RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна підписала "транспортний безвіз" з Європою: що це дає

Фото: Олександр Кубраков, Міністр інфраструктури України (facebook.com/oleksandr/kubrakov)
Автор: Євгеній Прокопенко

Україна та Європейський Союз підписали Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом. Вона скасовує дозволи для українських перевізників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство інфраструктури України.

Підписана угода скасовує необхідність отримання українськими перевізниками відповідних дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень в держави ЄС. Це дозволяє уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.

Також Угодою передбачаються заходи зі спрощення визнання водійських документів. Відтепер Україна та ЄС звільняють власників посвідчень водіїв, виданих однією зі сторін, від вимоги мати міжнародне посвідчення водія.

Термін угоди складає 1 рік з можливістю пролонгації, а тимчасово набирає чинності уже з сьогоднішнього дня. На постійній основі Угода запрацює після завершення усіх ратифікаційних процедур.

"Сьогодні ми зробили ще один крок до фактичного членства в Євросоюзі", - сказав мінстр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Це вже третій за останній рік "безвіз" для України із ЄС після авіаційного та енергетичного, зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Навіть попри війну та намагання Росії зупинити рух нашої держави до Європи, інтеграція України у внутрішній європейський ринок просувається надшвидкими темпами", - наголосив голова уряду.

Нагадаэмо, "транспортний безвіз" було погоджено з ЄС в середині червня. Він скасовує діючу дозвільну систему, оскільки через війну в Україні різко зросли вантажоперевезення і експорт міг би зупинитися вже у вересні-жовтні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Безвізовий режим