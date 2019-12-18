Украина подписала соглашение с Румынией о поставках газа с юга

ООО "Оператор ГТС Украины" и румынский оператор TRANSGAZ подписали межоператорское техническое соглашение (interconnection agreement) о взаимодействии согласно европейским правилам с 1 января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба украинской компании.

Как отметили в пресс-службе, это означает, что у всех поставщиков появилась возможность свободно транспортировать голубое топливо по новому маршруту поставки - из Южной Европы и Турции через Болгарию и Румынию в Украину и дальше в Молдову.

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"То есть с 1 января в межгосударственной точке "Исакча1-Орловка1" будет доступна мощность по маршруту Украина-Румыния в размере 17,8 млн куб. м в сутки, а также в обратном направлении - 15,8 млн куб. м в сутки", - говорится в сообщении.

"Это решение является историческим и очень важным, поскольку позволяет создать дополнительный маршрут для импорта газа в Украину, в первую очередь, для обеспечения газом потребителей Молдовы и приграничных потребителей Украины в Одесской области. Это даст возможность бесперебойно пройти зиму, даже при условии вероятного прекращения транзита газа из РФ", - прокомментировал Сергей Макогон, генеральный директор вновь созданного "Оператора ГТС Украины".

Во время встречи в Брюсселе 12 декабря 2019 года операторы ГТС Украины, Молдовы, Румынии и Болгарии принципиально согласовали текст соглашений по обеспечению реверса по трансбалканскому газопроводу, а именно по "Транзита-1" в направлении Болгария-Румыния-Украина-Молдова.

Такая сделка создает для Молдовы дополнительную техническую возможность альтернативно импортировать газ для собственных нужд из Турции и Греции в случае, если "Газпром" остановит транзит в Европу через территорию Украины.

Уже в ближайшие дни состоятся первые аукционы на бронирование мощностей на межгосударственном точке "Исакча1-Орловка1".

Напомним, в ноябре 2019 года "Укртрансгаз" завершил модернизацию газоизмерительной станции "Гребеники" (Одесская область). Теперь станция готова осуществлять реверсную транспортировку газа в случае прекращения транзита голубого топлива из РФ.

Как сообщало РБК-Украина, объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдову за январь-ноябрь 2019 года составили 81,5 млрд куб. м. По сравнению с аналогичным показателем 2018 года транзитные объемы увеличились на 2,3 млрд куб. м, или на 3%.