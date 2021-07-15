Украина подписала соглашение о безвизе с еще одной страной Южной Америки

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Перу в Польше и по совместительству в Украине Эфраин Уилфред Салас Бараона подписали соглашение между правительствами стран о безвизовом режиме .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины .

Подписанное соглашение вводит взаимный безвизовый режим поездок для граждан Украины и Перу сроком до 90 дней в течение 180 дней.

"МИД системно работает над увеличением возможностей для путешествий украинцам и открытие Украины для мира. Расширение безвизовых из Перу увеличит количество контактов между людьми, будет способствовать новым культурным, профессиональным, бизнес-контактам между нашими странами", - сказал Дмитрий Кулеба.

В МИД отметили, что соглашение вступит в силу после завершения странами необходимых процедур. На сегодняшний день для украинцев остается возможность безвизовых туристических поездок в Перу сроком до 183 дней.