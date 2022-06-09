Украина подписала соглашение на 1,5 млрд долларов от Всемирного банка

Сообщается, что сегодня было подписано соответствующее соглашение о займе с Международным банком реконструкции и развития. Еще в апреле Всемирный банк предложил новый инвестиционный проект по неотложное поддержке государственных услуг. В рамках этого проекта Украина получит займ на 1,492 млрд долларов.

Проект получил финансовые гарантии от Великобритании, Нидерландов, Литвы и Латвии.

"Привлеченные средства позволят Украине усилить финансирование для работников бюджетной сферы, а также обеспечивать устойчивое государственное управление в Украине", - отметил министр финансов Сергей Марченко.

Денежные средства будут направлены на возмещение расходов госбюджета для выплаты зарплат работникам государственных органов и бюджетных учреждений образовательной сферы, как на национальном, так и региональном уровнях.