Україна підписала угоду на 1,5 млрд доларів від Світового банку

Повідомляється, що сьогодні було підписано відповідну угоду про позику з Міжнародним банком реконструкції та розвитку. Ще в квітні Світовий банк запропонував новий інвестиційний проект з невідкладної підтримки державних послуг. В рамках цього проекту Україна отримає позику на 1,492 млрд доларів.

Проект отримав фінансові гарантії від Великобританії, Нідерландів, Литви та Латвії.

"Залучені кошти дозволять Україні посилити фінансування для працівників бюджетної сфери, а також забезпечувати стале державне управління в Україні", - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Кошти будуть спрямовані на відшкодування витрат держбюджету для виплати зарплат працівникам державних органів та бюджетних установ освітньої сфери, як на національному, так і регіональному рівнях.