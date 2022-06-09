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Україна підписала угоду на 1,5 млрд доларів від Світового банку

Фото: гроші підуть на зарплати чиновникам і вчителям (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Світовий банк виділить Україні майже 1,5 млрд доларів для оплати роботи працівників бюджетної сфери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів.

Повідомляється, що сьогодні було підписано відповідну угоду про позику з Міжнародним банком реконструкції та розвитку. Ще в квітні Світовий банк запропонував новий інвестиційний проект з невідкладної підтримки державних послуг. В рамках цього проекту Україна отримає позику на 1,492 млрд доларів.

Проект отримав фінансові гарантії від Великобританії, Нідерландів, Литви та Латвії.

"Залучені кошти дозволять Україні посилити фінансування для працівників бюджетної сфери, а також забезпечувати стале державне управління в Україні", - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Кошти будуть спрямовані на відшкодування витрат держбюджету для виплати зарплат працівникам державних органів та бюджетних установ освітньої сфери, як на національному, так і регіональному рівнях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Світовий банк щомісяця виділятиме Україні 200 млн доларів на зарплати бюджетникам.

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