Всемирный банк ежемесячно будет выделять Украине 200 млн долларов на зарплаты бюджетникам

Ежемесячно Всемирный банк будет предоставлять Украине около 200 млн долларов. Они будут направлены на оплату труда государственных служащих и учителей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя министра финансов Украины Романа Ермолычева в интервью для "Укринформа".

По словам Ермолычева, Министерство финансов постоянно ищет альтернативные источники финансирования для нужд страны, в том же числе и для поддержки образования.

"Поэтому уже сейчас вместе с другими органами власти готовим совместный со Всемирным банком проект "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине". Объем объявленной помощи составит $1,5 млрд", - рассказал чиновник.

Как отметил заместитель министра финансов, проект предусматривает возмещение расходов госбюджета, осуществленных при оплате труда госслужащих и учителей.

Ермолычев добавил, что сегодня поддержка международных партнеров является важной для Украины, поскольку она способна усилить способность нашего бюджета.

"В то же время обращу внимание, что, по данным Государственной казначейской службы Украины, по состоянию на 1 апреля в 1444 местных бюджетах возникли остатки образовательной субвенции в объеме 7,5 млрд грн, а также аккумулировано в 1202 местных бюджетах 242 млн грн субвенции из госбюджета местным бюджетам на предоставление государственной поддержки людям с особыми образовательными потребностями", - отметил заместитель министра финансов.