Украина подписала обновленную редакцию дорожной карты Украина-НАТО

Украина подписала обновленную редакцию дорожной карты Україна-НАТО по оборонно-техническом сотрудничеству. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Отмечается, что документ был подписан в штаб-квартире НАТО в Брюсселе на 28-м заседании Совместной рабочей группы Украина-НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству (СРГО).

"Во время мероприятия участники рассмотрели результаты сотрудничества с НАТО в 2019 году в сфере вооружений и реформирования национального оборонно-промышленного комплекса и определили приоритетные задачи на 2020 год. По итогам заседания Стороны подписали обновленную редакцию Дорожной карты Украина-НАТО по оборонно-техническом сотрудничеству", - говорится в сообщении.

Стороны также рассмотрели практические аспекты сотрудничества в рамках программ и проектов Агентства НАТО по поддержке и поставки, Агентства НАТО по связи и информации, а также групп Конференции национальных директоров по вооружению.

Ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк назвал переход украинской армии на стандарты НАТО и военное образование главными приоритетами нового формата сотрудничества с Альянсом.

РБК-Украина писало, что Украина для получения Плана действий относительно членства в НАТО имеет выполнить ряд условий, в том числе в оборонной сфере.