Україна підписала конвенцію MLI

Новини Фінанси 23.07.2018 - 16:11
Фото: Оксана Маркарова (facebook.com/minfin.gov.ua)
Фото: Оксана Маркарова (facebook.com/minfin.gov.ua)

Підписання конвенції дає можливість Україні одночасно вносити зміни у всі або деякі діючі конвенції про уникнення подвійного оподаткування

У Великобританії сьогодні, 23 липня, виконуючий обов'язки міністра фінансів України Оксана Маркарова підписала багатосторонню конвенцію MLI (Multilateral Instrument). Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

У Мінфіні пояснили, що через прогалини та неузгодженості в національному і міжнародному податковому законодавстві компанії зменшують або уникають зобов'язань по сплаті податку на прибуток, через що Україна втрачає надходження до бюджету. Щоб уникнути цього, 1 січня 2017 року Україна приєдналася до програми розширеного співробітництва в рамках ініціативи Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР).

Країни-члени ОЕСР розробили план дій для боротьби з розмиванням бази та виведенням прибутку з-під оподаткування (BEPS).

Зазначено, що BEPS включає в себе 15 кроків, які охоплюють різні сфери протидії агресивному податковому плануванню. Україна зобов'язана виконати чотири кроки.

  • Крок 5: "Вдосконалення заходів боротьби з податковими зловживаннями";
  • Крок 6: "Недопущення зловживання пільгами, передбаченими двосторонніми угодами";
  • Крок 13: "Рекомендації щодо документації з трансфертного ціноутворення та розкриття інформації по країнах";
  • Крок 14 "Удосконалення процедури взаємного узгодження шляхом вирішення спорів"

Таким чином, з метою надання можливості більш оперативного перегляду міжнародних конвенцій був розроблений 15-й крок плану дій BEPS - MLI.

Підписавши і ратифікувавши конвенцію MLI, Україна отримує можливість одночасного внесення змін у деякі або всі діючі конвенції про уникнення подвійного оподаткування.

"Підписавши конвенцію MLI, ми зможемо внести необхідні зміни в існуючі міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування між Україною та іншими державами", - заявила Маркарова під час підписання угоди.

Зазначимо, що парламент повинен ратифікувати конвенцію MLI.

Нагадаємо, раніше Міністерство фінансів підготувало роз'яснення про зміни, які очікуються від підписання Україною багатосторонньої конвенції MLI

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