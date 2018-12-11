Украина поднялась в рейтинге свободы человека

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Украина заняла 118 место в рейтинге свободы человека за 2018 год

Украина поднялась на 16 пунктов в рейтинге свободы человека-2018. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет исследовательских центров The Cato Institute и Friedrich-Naumann-Stiftung fur die Freiheit.

Согласно отчету, в этом году Украина поднялась на 118-е место, прогресс составил 16 пунктов. Ближайшими соседями в рейтинге теперь являются ОАЭ и Того. В отчете отмечается, что самый низкий уровень свободы имеют страны Ближнего Востока, Северная Африка, Молдова (75), Украина, Россия (119), Южная Азия и Африка южнее Сахары.

В то же время наивысший уровень свободы зафиксирован в Северной Америке, Западной и Северной Европе. В частности, в первую пятерку вошли Новая Зеландия, Швейцария, Гонконг, Австралия и Канада. Наихудшая ситуация в Ливии, Ираке, Йемене, Венесуэле и Сирии.

Отметим, рейтинг рассчитывается на основе 79 показателей личной, общественной и экономической свободы. Для расчетов используются данные с учетом информации о свободе слова, вероисповедания, верховенстве права, защите права собственности и так далее.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский паспорт занял 28 позицию в ежегодном рейтинге Passport Index.