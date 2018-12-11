Україна піднялася в рейтингу свободи людини

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Україна зайняла 118 місце в рейтингу свободи людини за 2018 рік

Україна піднялася на 16 пунктів в рейтингу свободи людини-2018. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт дослідних центрів The Cato Institute і Friedrich-Naumann-Stiftung fur die Freiheit.

Згідно зі звітом, цього року Україна піднялася на 118-е місце, прогрес склав 16 пунктів. Найближчими сусідами в рейтингу тепер є ОАЕ і Того. У звіті наголошується, що найнижчий рівень свободи мають країни Близького Сходу, Північна Африка, Молдова (75), Україна, Росія (119), Південна Азія і Африка південніше Сахари.

В той же час найвищий рівень свободи зафіксовано в Північній Америці, Західній і Північній Європі. Зокрема, до першої п'ятірки увійшли Нова Зеландія, Швейцарія, Гонконг, Австралія та Канада. Найгірша ситуація в Лівії, Іраку, Ємені, Венесуелі та Сирії.

Зазначимо, рейтинг розраховується на основі 79 показників особистої, громадської та економічної свободи. Для розрахунків використовуються дані з урахуванням інформації про свободу слова, віросповідання, верховенство права, захист права власності і так далі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український паспорт зайняв 28 позицію у щорічному рейтингу Passport Index.