Украинский паспорт занял 28 место в рейтинге Passport Index

Иллюстративное фото (из открытых источников)

Первое место в рейтинге занял паспорт Объединенных Арабских Эмиратов

Украинский паспорт занял 28 позицию в ежегодном рейтинге Passport Index, который сравнивает официальные государственные документы по принципу доступа их граждан в другие страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рейтинг Passport Index.

Согласно опубликованному рейтингу, первую строчку занимает паспорт Объединенных Арабских Эмиратов, граждане которых могут посетить без виз 167 стран.

Второе место разделили паспорта Сингапура и Германии - их граждане могут без виз попасть в 166 стран мира.

Третье место в рейтинге Passport Index занимают Дания, Швеция, Финляндия, Люксембург, Франция, Италия, Нидерланды, Испания, Норвегия, Южная Корея и Соединенные Штаты Америки. Граждане этих стран могут беспрепятственно посетить 165 стран.

Отметим, что Украина заняла 28 позицию среди мировых паспортов, украинцы могут посетить без виз 131 страну.

Наихудшими в рейтинге Passport Index стали паспорт Афганистана (29 стран), Ирака (32 страны), Пакистана (35 стран), Сирии (36 стран) и Сомали (38 стран).

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что за время действия безвизового режима между Украиной и Европейским союзом границы ЕС украинцы пересекли 20 миллионов раз.

Добавим, что в сентябре Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Уругваем. Соглашением предусматривается, что граждане Украины смогут находиться на территории Уругвая в течение срока, который не превышает 90 дней и возобновляется на другой срок в 90 дней.