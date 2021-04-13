Украина поднялась в рейтинге паспортов на шесть позиций

Украина по итогам II квартала 2021 года поднялась на шесть позиций и заняла 35 место в рейтинге заграничных паспортов. Украинцы могут без виз посещать 136 стран.

Об этом говорится в обновленном Индексе паспортов компании Henley & Partners.

Сообщается, что украинский паспорт поднялся с 41 на 35 место в 2021 году. При этом граждане Украины могут без виз посещать 136 стран. Украина остается лидером в рейтинге паспортов среди бывших стран СССР, которые не входят в Европейский союз. Лидерами исследования остаются Японии и Сингапур, чьи граждане могут без виз посещать 191 и 190 стран соответственно. Далее идут Южная Корея и Германия. Аутсайдером рейтинга является Афганистан с показателем в 26 безвизовых стран.