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Украина поднялась в рейтинге паспортов на шесть позиций

Новина українською → Киев, Вторник 13 апреля 2021 16:52
Украина поднялась в рейтинге паспортов на шесть позиций Фото: украинский загранпаспорт (dpsu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Украина по итогам II квартала 2021 года поднялась на шесть позиций и заняла 35 место в рейтинге заграничных паспортов. Украинцы могут без виз посещать 136 стран.

Об этом говорится в обновленном Индексе паспортов компании Henley & Partners.

Сообщается, что украинский паспорт поднялся с 41 на 35 место в 2021 году. При этом граждане Украины могут без виз посещать 136 стран.

Украина остается лидером в рейтинге паспортов среди бывших стран СССР, которые не входят в Европейский союз. Лидерами исследования остаются Японии и Сингапур, чьи граждане могут без виз посещать 191 и 190 стран соответственно. Далее идут Южная Корея и Германия. Аутсайдером рейтинга является Афганистан с показателем в 26 безвизовых стран.

Напомним, в Государственной миграционной службе (ГМС) разъяснили, как оформить и получить паспорт гражданина Украины во время карантина. В ведомстве обратили внимание на несколько важных моментов.

Отметим, ранее Министерство цифровой трансформации рекомендует украинцам переходить на ID-карты. Цифровизации внутренних паспортов-книжек не будет, отметили в ведомстве.

Как писало РБК-Украина, в конце марта Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект №4355 о продлении использования цифровых паспортов. Депутаты приняли этот документ за основу в начале февраля.

Кроме того, в конце апреля прошлого года в мобильном приложении "Дія" стали доступны цифровые документы гражданина Украины.

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