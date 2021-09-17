UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украина подняла в ТКГ вопрос выборов в Госдуму на Донбассе, но Россия отказалась, - Гармаш

Автор: Артур Родивилов

Российская сторона в ТГК отказалась обсуждать незаконное голосование за депутатов Госдумы в ОРДЛО. Москва сослалась на то, что это вопрос не относится к минским соглашениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова представителя украинской делегации в ТКГ Сергея Гармаша в эфире "Право на владу".

По его словам, на последнем этапе ТКГ Алексей Резников поднял вопрос о привлечении жителей ОРДЛО к выборам в Госдуму перед представителем России Борисом Грызловым.

"Он говорил о том, что можно оспаривать факт голосования, но нельзя оспаривать факт избирательной кампании. Там проходит агитационная кампания, приезжают российские депутаты. Знаете, что ответил Грызлов? Вопрос выборов в Госдуму не относится к минским соглашениям. И начал говорить о своем. Вот это обычная тактика России", - рассказал Гармаш.

Напомним, 15 сентября состоялось очередное заседание ТКГ. Украина призвала Россию обеспечить соблюдение режима прекращения огня на Донбассе и провести обменны пленными.

Читайте РБК-Украина в Google News
Выборы в России