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Украина подняла в ТКГ вопрос выборов в Госдуму на Донбассе, но Россия отказалась, - Гармаш

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Киев, Пятница 17 сентября 2021 00:29
Украина подняла в ТКГ вопрос выборов в Госдуму на Донбассе, но Россия отказалась, - Гармаш Фото: Сергей Гармаш, член делегации Украины в ТКГ (facebook.com/sergiy garmash)
Автор: Артур Родивилов

Российская сторона в ТГК отказалась обсуждать незаконное голосование за депутатов Госдумы в ОРДЛО. Москва сослалась на то, что это вопрос не относится к минским соглашениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова представителя украинской делегации в ТКГ Сергея Гармаша в эфире "Право на владу".

По его словам, на последнем этапе ТКГ Алексей Резников поднял вопрос о привлечении жителей ОРДЛО к выборам в Госдуму перед представителем России Борисом Грызловым.

"Он говорил о том, что можно оспаривать факт голосования, но нельзя оспаривать факт избирательной кампании. Там проходит агитационная кампания, приезжают российские депутаты. Знаете, что ответил Грызлов? Вопрос выборов в Госдуму не относится к минским соглашениям. И начал говорить о своем. Вот это обычная тактика России", - рассказал Гармаш.

Напомним, 15 сентября состоялось очередное заседание ТКГ. Украина призвала Россию обеспечить соблюдение режима прекращения огня на Донбассе и провести обменны пленными.

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